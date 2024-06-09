Шольц о предложении Макрона: "Никаких солдат НАТО в Украине"

После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о желании отправить в Украину военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз четко отверг идею отправки германских солдат в зону боевых действий.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге политик отметил, что Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО", - сказал Шольц.

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