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Шольц о предложении Макрона: "Никаких солдат НАТО в Украине"

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц

После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о желании отправить в Украину военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз четко отверг идею отправки германских солдат в зону боевых действий.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге политик отметил, что Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО", - сказал Шольц.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich

    Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
  • Наталия Гончар
    Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
  • Василь Воробець
    Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
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