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Удар по Керченской паромной переправе имеет немаловажное значение. Это главный способ логистики для россиян в Крым, - представитель ВМС Плетенчук

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Удар украинских войск по Керченской переправе имеет важное значение.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сказал Плетенчук, паромная переправа была для россиян главным способом логистики в Крым, поскольку железная дорога в оккупированных украинских южных областях еще строится.

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"Паром выполнял именно эту функцию. Они сейчас будут пытаться восстановить это сообщение, потому что именно паром сейчас является основным логистическим инструментом для обеспечения логистических потребностей оккупантов в Крыму и на юге. Поэтому это имеет большое значение - иначе бы россияне не пытались его восстановить", - пояснил он.

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. После этого удара паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу.

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