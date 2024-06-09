Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки

В Силах обороны Финляндии заявили, что военная помощь Украине включает новинки на стадии разработки. Это поможет развитию новейшей финской военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил военный чиновник в интервью агентству STT, добавив, что полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники.

Хейсканен также отметил, что резервы на производство, сделанные Силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого, по его словам, нужна политическая воля и дополнительное финансирование.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.

Читайте: Франция отчиталась, какое оружие передала Украине с начала года. Там есть обещанные авиабомбы AASM