Общие боевые потери РФ с начала войны – около 518 560 человек (+1270 за сутки), 7869 танков, 13 593 артсистемы, 15 131 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 518 560 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 518560 (+1270) человек,
- танков - 7869 (+26) ед,
- боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 13593 (+60) ед,
- РСЗО - 1097 (+2) ед,
- средства ППО - 836 (+2) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37),
- крылатые ракеты - 2277 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед,
- специальная техника / special equipment - 2253 (+5)