Россия не воспользовалась дефицитом оружия у Украины и смогла достичь лишь ограниченного прогресса на полях боя, - Bloomberg

Россия, судя по всему, не смогла воспользоваться задержкой по поставкам вооружений Украине союзниками для достижения значительных успехов на фронте. Окно для российского прорыва сужается, даже если Москва продолжает обстреливать украинские города ракетами и беспилотниками, включая энергетическую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Благодаря тому, что администрация президента США Джо Байдена поспешила отправить американское оружие в Украину после того, как Конгресс в апреле наконец одобрил выделение помощи на 61 млрд долларов, баланс сил начинает меняться", - говорится в публикации.

Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, не имеет развития, и цель Кремля по созданию "санитарной зоны" вдоль границы не достигнута.

"Оружие, поступающее на поле боя в больших количествах в последние несколько дней и недель, изменило ситуацию", - цитирует Bloomberg слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Bloomberg напоминает, что после взятия ценой огромных потерь Авдеевки в феврале российские военнослужащие уже несколько месяцев пытаются взять Часов Яр на востоке Донецкой области.

Стратегия России - очень дорогая и кровавая

Стратегия по истощению Вооруженных сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии, утверждает глава расположенного в Москве Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Она может привести к чрезмерному истощению сил на российской стороне, что, в свою очередь, даст украинцам шанс для контрнаступления", - считает Пухов.

Похожую оценку высказал в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.

"Перспективы достижения Россией победы в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи. У России может быть наибольшее количество солдат, но многие из их первоклассных бронемашин были уничтожены и понадобятся годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года", - отметил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.

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