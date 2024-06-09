Орбан обвинил западных лидеров: Пытаются победить Россию ради денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал лидеров стран Запада за их желание "победить Россию военным путем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер Венгрии заявил в интервью HirTV

По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради "денег и власти". Также он считает, что европейцы хотят вернуться в 90-е годы.

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он.

Также Орбан отметил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на 40 млрд долларов под европейские гарантии.

Кроме того, пророссийский политик заметил, что Украина сейчас "погрязла в долгах", но раньше была богатой страной.

Напомним, на днях Орбан заявил, что Венгрия - "единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине". Он пояснил, что в Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и погибают.

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