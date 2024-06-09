Оккупанты за минувшие сутки убили человека на Херсонщине, нанесли почти 430 ударов по населенным пунктам Запорожской области

На Херсонщине за прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения. Также оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 13 частных домов. Также было зафиксировано попадание в автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Гавриловка, Берислав, Змиевка, Томина Балка, Белозерка, Бургунка, Республиканец, Дудчаны, Антоновка, Токаревка, Велетенское, Михайловка, Ивановка, Чайкино, Садовое и город Херсон.

В течение суток оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров

181 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Зализничное, Малиновку, Святопетровку, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку.

13 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку.

235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

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