В течение суток на восточном направлении произошло 86 боестолкновений, - ОСГВ "Хортица"

На востоке враг за сутки совершил 3470 обстрелов позиций наших войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщили в Telegram-канале ОСГВ "Хортица".

"Только за текущие сутки на восточном фронте уже зафиксировано 464 обстрела, 5 авиаударов с применением 7 КАБов и 26 ударов дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 44 авиаудара с применением 52 КАБов, 395 ударов дронами-камикадзе.

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