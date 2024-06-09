Макрон и Байден надеются, что все страны G7 поддержат фонд на $50 млрд для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден выразили надежду, что все страны Большой семерки согласятся на формирование фонда для Украины в размере $50 млрд из доходов от замороженных активов России.

Об этом французский лидер сообщил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Что сказал Макрон о $50 млрд помощи нашей стране?

По словам Макрона, они оба надеются, что все члены G7 согласятся на $50 млрд фонда солидарности для Украины.

Также президент Франции назвал "критическим этапом" предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Что касается украинского вопроса, то, как я уже говорил, мы сходимся во взглядах: уважение к международному праву, свобода народов определять свое будущее до самоопределения. И спасибо, что вы на стороне Европы", - отметил французский лидер президенту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает мощного решения относительно антироссийских санкций на саммите "Большой семерки", – ОП

Эти $50 млрд будут получены из прибыли от замороженных российских активов (около $280 млрд), страны G7 сошлись на этот счет, заявляло агентство Bloomberg в конце мая. Окончательное решение будет принято во время встречи 13-15 июня.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии. Пока не известно, в каком формате он присоединится к саммиту, - онлайн или лично.

Ранее участие Зеленского в саммите G-7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони.

Саммит пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.