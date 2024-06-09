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На российском аэродроме впервые поражен Су-57, - ГУР

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Вперше уражено Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.

В разведке опубликовали снимки, на которых зафиксирована стоянка самолета на аэродроме.

Знімок стоянки Су-57 на аеродромі Ахтубінск

На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Что известно о Су-57

Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики Су-57:

  • Экипаж: 1 человек
  • Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
  • Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
  • Максимальная скорость: 2,45 Маха
  • Боевая нагрузка: 16 000 кг
  • Точек подвески во внутренних отсеках: 10
  • Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.

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Топ комментарии

  • ivan ivanov d94365a3
    Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії. (с) Маю надію, що це не останній такий випадок!
  • Я ОДЕССИТ
  • Валентин Коваль 7c749467
    Є-є-є!!!
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