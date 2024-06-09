На российском аэродроме впервые поражен Су-57, - ГУР
8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.
В разведке опубликовали снимки, на которых зафиксирована стоянка самолета на аэродроме.
На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
Что известно о Су-57
Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
Характеристики Су-57:
- Экипаж: 1 человек
- Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
- Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
- Максимальная скорость: 2,45 Маха
- Боевая нагрузка: 16 000 кг
- Точек подвески во внутренних отсеках: 10
- Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.
Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.