Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС: проведен новый раунд переговоров

По поручению президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом по безопасности гарантий ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, эти переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

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О чем говорили представители Украины и ЕС?

Переговорные команды основательно обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу.

Соглашение о гарантиях безопасности

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.