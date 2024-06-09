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Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС: проведен новый раунд переговоров

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Перемовини України та ЄС про гарантії безпеки

По поручению президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом по безопасности гарантий ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, эти переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

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О чем говорили представители Украины и ЕС?

Переговорные команды основательно обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу.

Соглашение о гарантиях безопасности

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    єрмакова безпекова угода для України і її народу від рашистського фсб, не передбачає безпеки Україні і її народу від слова "взагалі" і дає можливість кровопивцю української крові , куйлу, безпечно і без наслідків для 3,14дерації чинити геноцид українського народу і руйнувати Україну...
  • Герхард
    Тобто, тепер ОП проводить міжнародні переговори замість МЗСу.
  • Юрій Петрович 87df6b20
    Замісник голови офісу президента веде якісь перемовини.....пляді розвалили інституції...
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