Враг дважды неудачно штурмовал в районе н.п.Крынки. Наши воины осуществляют комплексные меры по удержанию позиций, - Силы обороны Юга
В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Намерения врага
Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.
По данным Сил обороны Юга, на Ореховском направлении оккупанты совершили 10 штурмов. Успеха не имели.
Обстановка возле н.п.Крынки
"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 2 безуспешных штурма в районе населенного пункта Крынки. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию позиций", - говорится в сообщении.
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 180 разведывательных БпЛА", - добавляют в Силах обороны Юга.
Ранее заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что Силы обороны якобы больше не контролируют Работино и Крынки.