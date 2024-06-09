На Харьковском направлении погиб доброволец из Беларуси с позывным Кракив

На войне в Украине погиб уже 63-й доброволец из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ецгогаԁіо.

Отмечается, что доброволец с позывным Кракив погиб 10-13 марта на Харьковском направлении. Известно, что это произошло во время выполнения боевого задания, когда белорусский доброволец с позывным Кракив попал под огонь российской артиллерии и погиб от ранений, несовместимых с жизнью.

По данным издания, на сегодня известно о 63 белорусах, которые погибли, защищая Украину.

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