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Мужчину силой затолкали в бус в Ужгороде: в ТЦК говорят, что он пытался совершить нападение на группу оповещения. ВИДЕО

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В сети активно распространяется видео, на котором зафиксировано, как люди в военной форме силой пытаются затолкать мужчину в микроавтобус. Как утверждается, это происходит на улице Ужгорода Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Закарпатский ОТЦК и СП отреагировал на инцидент и подчеркивает, что каждый гражданин должен осознавать свою ответственность перед государством.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, во время совместных мер оповещения было обнаружено военнообязанного мужчину, переселенца из Северодонецка, который не предоставил никаких военно-учетных документов в которых должны быть соответствующие записи о причастности к воинскому учету. Вместо этого мужчина показал повестку, датированную еще 2022 годом. При детальной проверке через единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг" оказалось, что данные о военнообязанном отсутствовали в реестре.

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В связи с этим, как утверждают в ТЦК, гражданину было предложено явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Услышав это военнообязанный категорически отказался выполнять законные требования, использовал ненормативную лексику и пытался совершить нападение на общую группу оповещения.

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Мобилизации бы не было. Потому что не было бы войны.
  • Ned Stark
    Ну згадайте, як вона проходила в 2014-2015 при іншому президенті. Дуже навіть адекватно і спокійно - без значних порушень та перегибів!
  • Alex Kabysh
    можно только гадать как гадалки что было бы .... если бы ... да кабы

    но выбирать блазня во время войны, это сверхидиотизм
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