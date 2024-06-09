Россияне на оккупированных территориях снова выселяют из своего жилья украинцев, - Центр национального сопротивления

Местные коллаборационисты под разными предлогами, вроде эвакуации из-за обстрелов, угрозы стихийного бедствия, выселяют из своего жилья украинцев. Также просто пугают мобилизацией или тюрьмой. Такие случаи снова фиксируются на временно оккупированной части Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В освобожденные квартиры или дома местные приспешники оккупационной власти расселяют российских военных. Кстати, это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика - обещания решения жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме операции по переселению здесь наблюдается увеличение блок-постов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в то или иное село или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

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Напомним, ранее сообщалось. что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях.