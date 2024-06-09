В настоящее время блокировки движения в пункте пропуска "Шегини-Медика" нет, - Госпогранслужба

По состоянию на утро 9 июня 2024 года пункт пропуск "Шегини-Медика" на границе с Польшей работает в штатном режиме несмотря на то, что польские фермеры анонсировали начало блокирования движения на этом КПП.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Направление пунктов пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на сейчас, все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях без помех. От польской стороны мы не получали пока подтверждения о начале блокирования движения польскими фермерами", - отметил он.

"Учитывая, что в настоящее время нет подтверждения, а также не поступала более подробная информация о возможных действиях протестующих, я не исключаю, что блокирование движения для транспортных средств сегодня не состоится. Конечно хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались", - добавил он.

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Демченко также отметил, что в случае поступления другой информации Государственная пограничная служба Украины будет сообщать дополнительно.

Ранее сообщалось, что польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" до конца сентября.