Россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж, - британская разведка
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Россияне установили баржи на южной стороне Керченского (Крымского) моста, чтобы защитить его от украинских атак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что монтаж начался в 10 часов 24 мая и завершился в 22 часа 24 мая.
"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установленные ранее конструкции были повреждены штормом, что уменьшило их эффективность.