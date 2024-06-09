Россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж, - британская разведка

Россияне установили баржи на южной стороне Керченского (Крымского) моста, чтобы защитить его от украинских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что монтаж начался в 10 часов 24 мая и завершился в 22 часа 24 мая.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные ранее конструкции были повреждены штормом, что уменьшило их эффективность.

Также читайте: У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"