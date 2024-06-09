Силы обороны отразили атаки врага в районах Волчанска и Липцов, потерь позиций нет, - Генштаб

Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции и сосредотачивают основные усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 48 авиационных ударов с применением 59 КАБов, задействовал 36 дронов-камикадзе оперативно-тактического уровня, почти 1280 FPV-дронов, осуществил около четырех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 83 - с применением реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Российские захватчики с направлений Шебекино и Белгород (РФ) наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Веселое, Старый Салтов, Степная Новоселовка, Купянск, Новоегоровка Харьковской области. Также, вражеская авиация била по районам Серебрянского Леса Луганской области, Новоалександровки, Ильинки, Водяного, Пивничного, Новоселовки Первой Донецкой области.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника.

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Обстановка с начала суток

С начала текущих суток, по состоянию на это время, произошло 39 боевых столкновений. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также российские войска нанесли ракетный удар, семь авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов. Потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении сейчас продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито.

На Северском направлении происходит бой в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

"Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже осуществил 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Вчера оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, пять ББМ, семь артсистем, одну зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и шесть автомобилей врага.

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На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковиевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял здесь 38 человек, из них 13 - безвозвратные. Уничтожены два танка, одна единица спецтехники, три боевые бронированные машины, артсистема, наземный дрон и два автомобиля. Повреждены три танка, шесть ББМ, четыре артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отбита атака врага в районе н.п.Крынки.

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На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило.