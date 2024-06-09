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Каждый третий украинский беженец в Норвегии не собирается возвращаться в Украину

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Українські біженці у Норвегії

54% опрошенных украинцев в Норвегии не уверены, хотят они остаться или вернуться. 34% ответили, что хотят остаться в Норвегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют исследования Oslo Met, отслеживающего мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии.

Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго продлится война и какой Украина будет после войны.

Отмечается, что сейчас в Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев.

Напомним, Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину

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Топ комментарии

  • Vladimir Znamerovsky
    Одного разу відчувши до себе відношення як до людини дуже важко повернутися туди де воно відсутнє.
  • vitaliymkua
    Ось це однозначно досягнення простроченої влади!
  • Алексей Ч. 4b001371
    Беженцы из всех регионов не захотят вернуться. И не каждый третий, а почти все. Если Власть и далее будет вытирать ноги, создавать проблемы и прочее. Оченьь многое зависит от того какой будет мир.. и какие действия Власти будут после войны.

    Но пока, что Власть в лице некоторых индивидуумов заявляет, что 11 миллионов человек это "не наши". Ну взять рождаемость за последние 10 лет... среднюю. то действительно ничего страшного нету. За 44 года ещё нарожают 11 миллионов... главное чтобы за эти 44 года никто не умер, и популяция востановится
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