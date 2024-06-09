Каждый третий украинский беженец в Норвегии не собирается возвращаться в Украину

54% опрошенных украинцев в Норвегии не уверены, хотят они остаться или вернуться. 34% ответили, что хотят остаться в Норвегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют исследования Oslo Met, отслеживающего мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии.

Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго продлится война и какой Украина будет после войны.

Отмечается, что сейчас в Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев.

Напомним, Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.

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