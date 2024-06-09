Противник осуществляет перегруппировку своих войск вдоль границы с Харьковщиной, - ОСГВ "Хортица"

На севере Харьковщины продолжаются боевые столкновения с врагом. Утром 9 июня в районе Волчанска происходит два боевых столкновения.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений. В районах населенных пунктов Старица и Волчанск, в частности были бои. И уже на утро есть два боевых столкновения, которые продолжаются вблизи Волчанска. ВСУ противостоят там врагу", - сказал он в эфире национального телемарафона в воскресенье.

По данным спикера, есть информация, что противник осуществляет перегруппировку своих войск вдоль границы.

"И в поддержку своих действий враг будет пытаться применять старую тактику выставления заградотрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат", а также есть определенные перемещения подразделений в районе линии госграницы. Это подразделения российской армии, воздушно-десантных войск, 11-го и 44-го армейских корпусов", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о привлечении противником резервов, Волошин сказал: "Есть информация, что задействованы резервы, а также есть информация, что с территории Херсонщины перебрасываются определенные подразделения для усиления действий на севере Харьковщины".

Также читайте: Силы обороны контролируют большую часть Волчанская, - ОСГВ "Хортица"

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что 10 июня будет месяц с начала операции российской армии на пограничье Харьковщины.

Ранее глава Харьковщины Олег Синегубов информировал, что россияне пытаются перегруппироваться для дальнейшего продвижения вглубь Харьковщины и применяют тактику выжженной земли.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов. Потерь позиций не допущено.