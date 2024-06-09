В "Дії" уже сгенерировали 80 тысяч удостоверений ветерана, - Федоров

По состоянию на сегодня, 9 июня, в "Дії" уже сгенерировано более 80 тыс. удостоверений ветерана с момента запуска такой услуги.

Об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За три дня, как мы добавили удостоверение ветерана в "Дію", украинцы сгенерировали уже более 80 тысяч цифровых удостоверений. И тенденция положительно растет. В целом услуга работает достаточно стабильно", - сказал Федоров.

Он отметил, что запуск электронного ветеранского удостоверения был одним из самых удачных, и сейчас при необходимости очень оперативно решаются все технические вопросы с верификацией данных.

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По словам Федорова, потенциальная аудитория указанной услуги составляет около миллиона украинцев. Вице-премьер напомнил, что электронное удостоверение ветерана можно использовать во всех жизненных ситуациях, в которых до этого использовался бумажный документ - от получения любых социальных или медицинских услуг до оформления ипотеки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в "Дії" появилось электронное удостоверение ветерана. Также сообщалось, что в "Дії" за несколько часов сгенерировали более 55 тысяч электронных удостоверений ветерана.