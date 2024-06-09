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Представители ТЦК нагрянули в арт-центр Closer, где готовились к вечеринке Рейвах Прайд

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ЛГБТ прайд

8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ОО "UkrainePride" к месту проведения мероприятия в арт-центр Closer прибыли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Подольского района г. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление KyivPride.

Как отмечается, они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

UKRAINEPRIDE не отменяет мероприятие и будет проводить Рейвах Прайд в сложившихся напряженных условиях.

"9 июня на этой же локации ОО "KyivPride" будет проводить благотворительный фестиваль и мы понимаем, что данная ситуация может повториться. Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мер для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, мы располагаем информацией, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что оба мероприятия, которые проводятся 8-9 июня организациями UkrainePride и KyivPride, являются благотворительными и ориентированы на поддержку наших защитниц и защитников. Во время мероприятий собирают средства для фондов и организаций, которые помогают военным на Бахмутском, Купянском, Харьковском, Донецком и Сумском направлениях.

"В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопросы по обеспечению равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время. UkrainePride и KyivPride будут проводить свои мероприятия, несмотря на сложные условия, осознавая, в частности, повышенное внимание международного сообщества к событиям в Украине. Мы уверены, что только вместе мы достигнем победы и равенства", - резюмировали в общественной организации.

Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    бачите?
    пакувати трактористів, слюсарів, тощо, то нормуль.
    а, от вручати повістки глиномесам, то тиск.
  • Pan Kotskyi
    Бусифікують простих геїв. А π2раси, як завжди, відкупляться.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    це, так сексуально. грубі брутальні чоловіки в однострої, серед гламурних ніжних мальчішєк.
    а, як тцк розрізняли, хто там хто?
    монро, отримало повістку?
    а, волохаті мужичкі, не підпадають під мобілізацію.
    до речі, сєрлєщ, постійний учасник. воно оновив данні?
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