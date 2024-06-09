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За минувшие сутки на восточном направлении ликвидировано более 1100 россиян, - ОСГВ "Хортица"

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале ОСГВ "Хортица".

Общие потери российской армии только на восточном направлении за 8 июня составляют:

  • личного состава - 1132;
  • танков - 8;
  • боевых бронемашин - 24;
  • реактивных систем залпового огня - 1;
  • пушек и минометов - 45;
  • противотанковых средств - 3;
  • средств ППО - 2;
  • автомобильной техники - 58;
  • средств РЭБ - 6;
  • БпЛА - 724;
  • ПУ БпЛА - 1;
  • укрытий - 67;
  • складов боеприпасов - 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник осуществляет перегруппировку своих войск вдоль границы с Харьковщиной, - ОСГВ "Хортица"

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