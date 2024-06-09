За минувшие сутки на восточном направлении ликвидировано более 1100 россиян, - ОСГВ "Хортица"
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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале ОСГВ "Хортица".
Общие потери российской армии только на восточном направлении за 8 июня составляют:
- личного состава - 1132;
- танков - 8;
- боевых бронемашин - 24;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- пушек и минометов - 45;
- противотанковых средств - 3;
- средств ППО - 2;
- автомобильной техники - 58;
- средств РЭБ - 6;
- БпЛА - 724;
- ПУ БпЛА - 1;
- укрытий - 67;
- складов боеприпасов - 6.