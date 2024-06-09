Продолжаются бои в районе Глубокого и Красногоровки, - Генштаб

Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении. Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 51.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, российские захватчики с территории РФ нанесли минометные обстрелы наших позиций в Черниговской и Сумской областях, в частности в районах Поповки с направления Вязового Белгородской обл., Вильчиков с направления Балышовки Брянской обл., Хреновки с направления Климово Брянской обл. и Новодмитровки с направления Теребренного Белгородской обл.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Глубокого. Это уже третья атака на направлении за сегодня. Российские оккупанты применяли КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодезя и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении общее количество атак россиян - семь, из них - две, в районе Невского и Песчаного, еще продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Сейчас уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского и Клещиевки. Всего на направлении за сегодня состоялось семь боестолкновений.

"Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Яснобородовка, Карловка, Новоалександровка, Новопокровское - районы в которых сейчас украинские защитники отражают атаки россиян. Всего на направлении сейчас количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

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Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении с начала суток было отбито две атаки врага в районе н.п.Крынки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.