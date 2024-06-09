Продолжаются бои в районе Глубокого и Красногоровки, - Генштаб
Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении. Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 51.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
Как отмечается, российские захватчики с территории РФ нанесли минометные обстрелы наших позиций в Черниговской и Сумской областях, в частности в районах Поповки с направления Вязового Белгородской обл., Вильчиков с направления Балышовки Брянской обл., Хреновки с направления Климово Брянской обл. и Новодмитровки с направления Теребренного Белгородской обл.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Глубокого. Это уже третья атака на направлении за сегодня. Российские оккупанты применяли КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодезя и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении общее количество атак россиян - семь, из них - две, в районе Невского и Песчаного, еще продолжаются.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Сейчас уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.
Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского и Клещиевки. Всего на направлении за сегодня состоялось семь боестолкновений.
"Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Яснобородовка, Карловка, Новоалександровка, Новопокровское - районы в которых сейчас украинские защитники отражают атаки россиян. Всего на направлении сейчас количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.
Обстановка на Юге
На Приднепровском направлении с начала суток было отбито две атаки врага в районе н.п.Крынки.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.