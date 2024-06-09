Франция намерена создать коалицию инструкторов для Украины, но столкнулась с противодействием от других стран, - Welt

Начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар на прошлой неделе пригласил США и 10 европейских стран принять участие в учебной миссии, цель которой - тренировать украинских воинов непосредственно на территории Украины. Впрочем, сейчас в Европе противодействуют таким инициативам.

Об этом пишет немецкое издание Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Кто получил приглашение?

По данным изданием, Бурар направил письмо в США и около 10 европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонию, Данию и Швецию, в документе он пригласил правительства стран принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной коалиции.

В то же время в Германию такое письмо не поступало, утверждает Welt - по данным источников издания в Брюсселе, правящая немецкая коалиция в течение последних недель несколько раз давала понять на внутренних переговорах, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.

В то же время так же отказались и американцы, но Вашингтон все равно получил приглашение, отмечает издание.

Намерения Макрона

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого нужно изменить ее мандат.

Однако, объясняет Welt, это вполне возможно: миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.

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Сопротивление идее Макрона

Однако евродипломаты заявили, что в Брюсселе есть сопротивление идеям из Парижа: большинство стран-членов ЕС были бы против обучения бойцов непосредственно в Украине.

Так, правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение военных в Украине может "представлять риск эскалации и глубже втянуть Запад в войну", отмечает СМИ.

Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", передает Welt.

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В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорили и о том, что с военной точки зрения, бесспорно, есть веские причины тренировать украинских военных в их стране: тогда обучение было бы более приспособлено к потребностям Сил обороны, и солдатам не нужно было бы покидать свою страну для обучения за рубежом.

Напомним, что ранее французские СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.