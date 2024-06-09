Не разрешать Украине бить по объектам в РФ не имело смысла. Импульс российского наступления в Харьковской области застопорился, - Салливан

Джейк Салливан заявил, что решение предоставить разрешение украинцам бить по РФ американским оружием со стороны президента США Джо Байдена было "здравым смыслом".

Об этом советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал в эфире телеканала CBS News в программе "Face The Nation", сообщает Цензор.НЕТ.

Советник администрации Байдена ответил на вопрос, изменило ли ситуацию на поле боя разрешение США Украине наносить удары американским оружием по России. По словам Салливана, когда российские войска во время наступления на Харьковщине пересекали границу, не было смысла не позволять украинцам наносить удары по объектам в России.

"С точки зрения президента это был здравый смысл. То, что происходило вокруг Харькова за последние несколько месяцев, было наступлением России... И просто не имело смысла не позволять украинцам вести огонь через границу, поражать российские огневые точки, откуда велся огонь по украинцам. Поэтому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одна вещь, которую я отмечу - это то, что импульс этой операции на Харьковщине застопорился", - заявил представитель Белого дома.

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Салливан отметил, что Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

Он добавил, что США продолжают поддерживать Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Ранее Салливан заявлял, что Украине нужно больше систем ПВО, однако отметил, что Вашингтон не планирует отправлять своих инструкторов в Украину.

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