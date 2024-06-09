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В Харькове раздалась серия взрывов. Враг ударил по жилой застройке, повреждены дома (обновлено)

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У Харкові пролунали вибухи

В воскресенье, 9 июня, в Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом в Telegram сообщило "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Перед серией взрывов, которую слышали местные жители, в мониторинговых каналах писали о вражеском КАБ на Харьков.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что прилет произошел по району частной жилой застройки. В результате вражеской атаки повреждены несколько домов.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

В свою очередь глава Харьковской ОВА рассказал, что захватчики запустили по городу управляемую авиабомбу. На месте попадания возник пожар.

"По уточненным данным, оккупанты ударили по открытой территории между частными домами", - сообщил Синегубов.

Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в течение мая 2024 года оккупанты совершили втрое больше обстрелов Харькова, по сравнению с апрелем, - 76.

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