Украина начнет испытывать КАБЫ собственного производства, - Воздушные силы

В ближайшие недели Воздушные силы ВСУ планируют начать испытания отечественных управляемых авиабомб.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - заявил Голубцов.

Он также отметил, что пока Воздушные силы используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 различных калибров.

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