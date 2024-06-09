В Украине планируют запустить реестр заминированных земель

В Украине планируют запустить первый государственный реестр территорий, которые загрязнены взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что администрировать соответствующий сайт будет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а за техническую часть будет отвечать Центр гуманитарного разминирования.

В реестр будет добавляться информация из разных источников. В частности, в реестр будут попадать результаты нетехнического обследования земель, информация от операторов противоминной деятельности, данные об обследовании и очистке земель. Также сюда будут вноситься сведения об участках, которые получили местные налоговые льготы из-за загрязнения и результаты обследований, проведенных с помощью спутниковых снимков и средств сканирования. Реестр будет охватывать всю территорию, которая подверглась воздействию боевых действий.

Сообщается, что реестр заработает после введения его в эксплуатацию ГСЧС.

Он позволит отслеживать процесс разминирования территорий почти в реальном времени и планировать дальнейшие работы.

"Создание реестра - важный шаг в сфере гуманитарного разминирования. Его запуск позволит автоматизировать и ускорить целый ряд процессов. Например, с помощью реестра мы сможем отслеживать состояние разминирования территорий практически в реальном времени и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию. Фермеры - получать выписки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти - контролировать состояние сельхозземель, по которым они приняли решение о местных налоговых льготах на основании выводов о загрязнении территорий. Информация, которая будет содержаться в реестре будет важной для инвесторов и для реализации проектов по восстановлению Украины", - заявил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Ранее сообщалось, что 3 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили очередную вражескую мину.

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