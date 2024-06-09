Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом. Поражён командный узел оккупантов, - Sky News

В воскресенье, 9 июня, украинский истребитель впервые поразил военную цель на территории России.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский военный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным источника, был поражен "российский командный узел" в районе российского Белгорода.

Пока неизвестно, какой тип боеприпасов был использован во время атаки. Также не сообщается, было ли это западное оружие или нет.

"ВВС ВСУ нанесли удар по российскому командному пункту в Белгороде. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществленное ВСУ по цели на территории России", - рассказал Sky News украинский военный источник на условиях анонимности.

Удар по десантному кораблю РФ в Азовском море

В материале Sky News также говорится об атаке Сил обороны Украины на вражеское судно в Азовском море. Как отмечает украинский военный источник, вечером 8 июня ВСУ нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился из Черного в Азовское море.

Источник сообщил, что судно стало пятым из семи больших десантных кораблей РФ, которые были потоплены или "выведены из строя" в результате украинских атак.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке... Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - сказал собеседник издания.

Напомним, ранее в России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями.