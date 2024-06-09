Украина имеет инфраструктуру для использования шведских истребителей Gripen, - Воздушные силы

Украина хотела бы получить шведские истребителей Gripen вместе с с F-16, Eurofighter и Rafale. В нашей стране есть соответствующая инфраструктура для их использования.

Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"F-16 предложили первым. Мы сейчас работаем над F-16, развиваем инфраструктуру под него... На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - пояснил Голубцов.

Он отметил, что Gripen может использовать даже обычные автомобильные дороги и не нуждается в каком-то специализированном покрытии. А также использует всю линейку западного вооружения.

"Все, что можно использоваться на F-16, можно использовать и на Gripen. Поэтому мы, конечно, на всех площадках говорим о том, что мы заинтересованы в получении. Тем более в видении и уже в стратегии развития, которая разработана в этом году, также записано, что мы хотели бы иметь на вооружении самолеты F-16 и Gripen", - отметил начальник авиации ВС ВСУ.

Напомним, уникальной частью соглашения по безопасности со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Также читайте: Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом. Поражён командный узел оккупантов, - Sky News