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Пограничники не фиксируют рост количества попыток незаконно пересечь границу после принятия закона о мобилизации

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Ухилянти не намагаються перетнути кордон частіше ніж до прийняття закону про мобілізацію

Количество попыток нелегально выехать из Украины не возросло после принятия закона о мобилизации.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но такие попытки (пересечения границы - Ред.) остаются ежедневно", - пояснил он.

По его словам, большинство таких попыток происходят за пределами пунктов пропуска, больше всего - на границе с Румынией и Молдовой. В то же время через пункты пропуска мужчины пытаются незаконно выехать из страны, используя поддельные документы или прячась в конструктивных особенностях транспорта.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
  • Коди Смарт
    Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
    А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
  • Storm UA
    Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
    То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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