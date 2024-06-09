6 громад Сумщины подверглись российским обстрелам в течение дня
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В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.
Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
- Николаевская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
- Хотинская община: враг бил из минометов (17 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Краснопольская громада: были артиллерийские (4 взрыва) минометные (4 взрыва) обстрелы и атака FPV дронами (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (8 взрывов) и атака FPV дронами (3 взрыва).