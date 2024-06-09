Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Согласно результатам экзит-полов, во Франции побеждает ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", получив почти 32%. В свою очередь пропрезидентская партия "Возрождение" заняла второе место, с результатом около 16%.

"Я не могу делать вид, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил Макрон.

Президент Франции, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, сказал, что этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу". Он также добавил, что ультраправые набирают популярность повсеместно на Европейском континенте.

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Французские СМИ сообщают, что первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Добавим, что в воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы состоялись выборы в Европейский парламент.

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