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Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент

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Макрон розпустив парламент Франції

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Согласно результатам экзит-полов, во Франции побеждает ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", получив почти 32%. В свою очередь пропрезидентская партия "Возрождение" заняла второе место, с результатом около 16%.

"Я не могу делать вид, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил Макрон.

Президент Франции, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, сказал, что этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу". Он также добавил, что ультраправые набирают популярность повсеместно на Европейском континенте.

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Французские СМИ сообщают, что первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Добавим, что в воскресенье, 9 июня, в 20 странах Европы состоялись выборы в Европейский парламент.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

    нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
  • Ан Мур
    Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

    ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
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