Часть Сум осталась без света и воды из-за аварийной ситуации

В воскресенье вечером, 9 июня, часть Сум осталась без электроснабжения и воды. Причиной этого стала авария на энергетическом оборудовании.

Об этом сообщил в Telegram Сумской городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"По некоторым адресам, где выключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода", - сообщает городской совет.

Сейчас энергетики и соответствующие службы работают над тем, чтобы возобновить поставки электроэнергии и воды.

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