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Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления

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цнс

Россияне придумали новый пропагандистский флешмоб к которому принудительно привлекают школьников на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса "песни о родной стране".

"К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о "российских территориях". Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые дальше спускают план участия в школы", - рассказывают в ЦНС.

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Топ комментарии

  • gemixx11 07198661
    Хто родився рабом тому свобода не потрібна
  • Marta fa459c15
    тому що подружка дочки - дурне село, яке вирвалось до міста.
    і говорить російською, бо боїться признатись, що воно з села
  • Яр Холодний
    На жаль - не дуже часто так виходить Якщо людей з дня на день обзивать свинями - переважна більшість - зарохкає! Патріотом виросте лише той хто в собі збереже "стержень спротиву" - навіть несвідомого По собі знаю Вчився з багатьма українцями Учився у Сибіру Але коли пробував з ними говорить українською мовою - багато хто "лупив баранячі очі" та дивився як на ідіота НЕ виключаю - що й "тарабанив" про це "особістам" Що тільки укріпило в мені бажання "не забуть мову"! Пізніше в сім"ї мої діти чули тільки українську В результаті володіють трьома мовами - і це допомагає в житті А багато хто й зараз "перероджується" Подружка дочки поїхала в Київ Прожила там кілька років І тепер приїжджає до батьків та щебече навіть не поліським "суржиком" а "правильной русской речью" А працює у держустанові! У МВС!
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