Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления

Россияне придумали новый пропагандистский флешмоб к которому принудительно привлекают школьников на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса "песни о родной стране".

"К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о "российских территориях". Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые дальше спускают план участия в школы", - рассказывают в ЦНС.

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