Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления
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Россияне придумали новый пропагандистский флешмоб к которому принудительно привлекают школьников на временно оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса "песни о родной стране".
"К участию принудительно привлекают детей с ВОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о "российских территориях". Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые дальше спускают план участия в школы", - рассказывают в ЦНС.