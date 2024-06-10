В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. ФОТО

Ночью 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Местные жители рассказали, что взрывы были слышны в Евпатории, Красноперекопске, в Джанкойском, Бахчисарайском и других районах. Также сообщается о работе российской ПВО возле села Воробьево Сакского района. В Красноперекопском районе жители насчитали восемь взрывов.

Кроме того, захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Также сообщается о вероятном прилете по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Кроме того, возможно попадание ракет в наземный объект вблизи Евпатории. Однако эта информация пока требует подтверждения.

А в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами исчезло электричество.



