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В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. ФОТО

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крим

Ночью 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Местные жители рассказали, что взрывы были слышны в Евпатории, Красноперекопске, в Джанкойском, Бахчисарайском и других районах. Также сообщается о работе российской ПВО возле села Воробьево Сакского района. В Красноперекопском районе жители насчитали восемь взрывов.

Кроме того, захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Также сообщается о вероятном прилете по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Кроме того, возможно попадание ракет в наземный объект вблизи Евпатории. Однако эта информация пока требует подтверждения.

А в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами исчезло электричество.

Вибухи у Криму 10 червня
Вибухи у Криму 10 червня

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
  • Лис Микита 4754e778
    Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
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