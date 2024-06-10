Новости

В Европарламенте будет создано большинство проевропейских и проукраинских сил, - фон дер Ляйен

6 97612
Урсула фон дер Ляєн

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия будет формировать "центр" с политсилами, имеющими, в частности, проевропейскую и проукраинскую позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом глава Еврокомиссии заявила, на пресс-конференции после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент.

"Спасибо избирателям за доверие. Сегодня - хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что удалось сохранить единство в Европе.

"Эти выборы прислали нам два послания. Первое - есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен. Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для партий, находящихся в "центре". Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", - заявила она.

Ляйен также добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский", и поддерживает "верховенство права".

Напомним, по прогнозам результатов выборов Европейская народная партия, которая занимает проукраинскую позицию, лидирует на выборах в Европейский парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    "Захарова: Расцениваем https://t.me/Ateobreaking/120185 посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении".
    "Кораблі міняють курс!"
  • Серафим Полубес 42ca1506
    Та тупого бидла й без грошей вистачає. Керманичі, звичайно, поклали до кишені...
  • Деніс Войцеховський
    У них дійсно кепська ситуація з мігрантами, вже дуже давно і тільки погіршується.
    "Гості" починають віджимати житлову площу.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости