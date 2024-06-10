Часть F-16, которая будет передана ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине, - Воздушные силы

Чтобы обезопасить истребители F-16 от российских ударов, некоторые самолеты, которые партнеры передадут Украине, будут размещены на иностранных авиабазах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов - будет больше самолетов в Украине", - отметил он.

Голубцов отметил, что сейчас четыре страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако выразил мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Что касается 30 самолетов, 40. Здесь надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов", - сказал он.

Напомним, на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины и может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

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