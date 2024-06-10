Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии

Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Курс - социальная демократия") признала поражение на выборах в ЕС и поздравила победителей выборов партию "Прогрессивная Словакия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Slovak Spectator.

Либеральная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) набрала 27,8% голосов на выборах в Европарламент. Это дает партии шесть мест.

Партия Фицо Smer набрала 24,8% голосов и обеспечивает пять мест из 720 членов.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы. Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.

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