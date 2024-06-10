Новости

Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии

8 02614
прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Курс - социальная демократия") признала поражение на выборах в ЕС и поздравила победителей выборов партию "Прогрессивная Словакия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Slovak Spectator.

Либеральная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) набрала 27,8% голосов на выборах в Европарламент. Это дает партии шесть мест.

Партия Фицо Smer набрала 24,8% голосов и обеспечивает пять мест из 720 членов.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы. Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.

Читайте также: Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW

Топ комментарии

  • Артем Легенький
    Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
  • Лис Микита 4754e778
    Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
  • Серафим Полубес 42ca1506
    Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
    Повчились би у нашого Простроченого!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости