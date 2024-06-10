Общие боевые потери РФ с начала войны – около 519 750 человек (+1190 за сутки), 7879 танков, 13 644 артсистемы, 15 144 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 519 750 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 519750 (+1190) человек,
- танков - 7879 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,
- РСЗО - 1098 (+1) ед,
- средства ППО - 837 (+1) ед,
- самолетов - 358 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),
- крылатые ракеты - 2278 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,
- специальная техника - 2267 (+14)