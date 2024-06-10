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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 519 750 человек (+1190 за сутки), 7879 танков, 13 644 артсистемы, 15 144 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 519 750 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 519750 (+1190) человек,
  • танков - 7879 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 13644 (+51) ед,
  • РСЗО - 1098 (+1) ед,
  • средства ППО - 837 (+1) ед,
  • самолетов - 358 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28),
  • крылатые ракеты - 2278 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед,
  • специальная техника - 2267 (+14)

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Топ комментарии

  • Ярослав Кийко
    Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
    Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3760 день москальсько-української війни.
    146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
    Арта 52!, броня 23, логістика 57!
    Знищені БПЛА досягли 11 000.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
  • частный сектор
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