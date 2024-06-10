Этим летом Украина вернет себе военный импульс, - сенатор Грэм

Благодаря предоставленной американской помощи, у Украины есть шанс "перезагрузить" войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

Он отметил, что из-за задержки с предоставлением помощи от США Вооруженные Силы Украины потеряли темп. Кроме этого, Штаты не предоставили Украине оружие на раннем этапе, чтобы сдержать агрессию нелегитимного президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Но теперь, когда оружие поступает в Украину, есть шанс "перезагрузить эту войну".

Сенатор считает, что этим летом Украина вернет себе военный импульс. Для этого нужно мобилизовать поддержку Украины со стороны западных союзников, добавил он.

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. [Украинцам] нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина возобновит военную динамику", - высказался Грэм.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США преследовали активы России по всему миру и передали их его стране.

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