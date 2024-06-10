Обесточивание в Сумах из-за аварии: энергоснабжение возобновят в ближайшие часы

В ближайшие часы электроснабжение потребителей в Сумах будет полностью восстановлено. Большинство абонентов, которые были обесточены из-за аварийной ситуации накануне вечером, уже подключены к электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что ночью в Сумской области по техническим причинам отключался объект энергетической инфраструктуры, обесточивались потребители в Сумах.

"По состоянию на 6:30 энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" обещают восстановить энергоснабжение полностью в течение нескольких часов.

Читайте: Часть Сум осталась без света и воды из-за аварийной ситуации