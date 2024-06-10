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Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 трлн долларов, - сенатор Грэм

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Корисні копалини

США должны помочь Украине выиграть войну иначе Россия отдаст Китаю критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, которые находятся в украинских недрах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил комментарии телеканалу CBS News.

"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером", - сказал сенатор.

Он отметил, что в случае победы Киева, критически важные минеральные активы могут быть использованы Украиной и Западом.

"Давайте поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть", - сказал он.

Напомним, сенатор Грэм заявил, что благодаря предоставленной американской помощи, у Украины есть шанс "перезагрузить" войну.

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Топ комментарии

  • Максим Колісник 3372e649
    рашці і китайським виродкам завжди мало
  • Panda Freeav
    от нарешті і правда про війну вилазить.. тільки з віслючком ділитись ніхто не буде.
  • ac46bee1
    А в додатку Резерв, буде пункт - ви відвоювали право на розпоряджання часткою в сумі 300 000 доларів, в надрах України. (12тр/40млн. населення). Ухилянтів не стосується.
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