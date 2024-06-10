Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины, два человека получили ранения
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За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Ивановка, Александровка, Велетенское, Янтарное, Томина Балка, Молодецкое, Берислав, Дудчаны, Осокоровка, Качкаровка, Республиканец и город Херсон.
Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 частных дома.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
По информации начальника Бериславской РВА Владимира Литвинова, враг нанес артиллерийские обстрелы по с.Осокоровка и с.Республиканец. Поврежден жилой дом в с.Республиканец. Кроме того, оккупанты используя беспилотные летательные аппараты атаковали г.Берислав, с.Качкаровка и с.Дудчаны.