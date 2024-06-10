В течение недели на Покровском, Ореховском и Северском направлениях армия РФ атаковала еще интенсивнее, - Генштаб

За неделю произошло более 700 боевых столкновений. Россия нанесла 15 ракетных ударов, 431 авиаудар, в том числе с 367 КАБами. Россияне провели 21 000 обстрелов, в том числе 733 - из реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Ситуация на Харьковщине

В течение недели на Харьковском направлении россияне совершили 35 атак в районе населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица, Волчанск. ВСУ остановили наступление противника.

На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Ивановка и северо-восточнее Дружелюбовки Харьковской области, Мясожаровка и Андреевка - Луганской области. Защитники отбили 73 атаки за неделю.

Боевые действия на востоке

37 атак за неделю ВСУ отбили на Лиманском направлении в районах Серебрянское лесничество Луганской области, населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 63 атаки в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Николаевка, Выемка, Спорное, Раздоловка Донецкой.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 58 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Торецком направлении россияне провели одну безуспешную попытку прорвать оборону в районе Курдюмовки.

На Покровском направлении защитники отбили 252 атаки оккупантов в районе населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Новоалександровка, Сокол, Уманское, Новоселовка Первая, Соловьево, Прогресс, Невельское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление в районе населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка. Там враг 78 раз за неделю пытался прорвать оборону.

Обстановка на юге

На Времевском направлении украинские воины отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Донецкой области Урожайное и Старомайорское.

На Ореховском направлении россияне 40 раз атаковали позиции в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты провели 26 атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также читайте: Россияне продолжают применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском, - Генштаб