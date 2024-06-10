Вопрос экономического бронирования рассматривается, однако наработанных алгоритмов пока нет, - "слуга народа" Вениславский

В Раде не отказались от идеи экономического бронирования, но алгоритмов, как это будет работать, пока нет, поскольку это "очень сенситивный вопрос".

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос об экономическом бронировании рассматривается. Он с точки зрения многих представителей исполнительной власти является актуальным, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет", - сказал он.

Вениславский отметил, что этот вопрос вряд ли безболезненно пройдет в парламенте из-за своей сенситивности, а также последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции.

Также читайте: Повесток и направлений на ВВК через е-кабинет не будет, - "слуга народа" Вениславский

Поэтому, вероятно, экономическое бронирование не будет введено в краткосрочной перспективе.

"Например, как я уже неоднократно говорил, по моему мнению, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке", - пояснил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По словам Вениславского, введение экономического бронирования стимулировало бы экономическое развитие и обеспечило бы налоговые поступления, которые, например, пошли бы на закупку оружия, выплату зарплат и денежного обеспечения нашим солдатам.

"Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу", - добавил он.

Также читайте: Принято решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, - МВД

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.