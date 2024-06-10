Только работники полиции имеют право принудительно доставлять человека в ТЦК, - "слуга народа" Вениславский
Право на задержание лица и доставку его в ТЦК имеет только Нацполиция, в случае, если военнообязанный находится в розыске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.
По словам парламентария, просто для обновления военно-учетных данных полицейские не задерживают. Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске (то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и т.д.) - то представители Национальной полиции могут задержать и доставить человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП.
"И здесь без разницы - до или после 16 июля", - подчеркнул Вениславский.
Также нардеп пояснил, что принудительно в ТЦК или на ВВК могут доставлять только граждан, находящихся в розыске.
В розыск их объявляет Нацполиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться.
"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", - подытожил Вениславский.