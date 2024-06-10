Электронных повесток или направлений на ВВК в "Резерв+" не будет, - "слуга народа" Вениславский
Верховная Рада и правительство не планируют вводить электронные повестки для военнообязанных через электронные кабинеты.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", - подчеркнул он.
Также не планируется введение электронных направлений на военно-врачебные комиссии. Это не предусмотрено законом о мобилизации.
"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - добавил Вениславский.