Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района области, погиб 1 человек

В течение суток российские оккупанты 8 раз обстреляли Донецкую область, убив 1 человека в Часовоярской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Александрополе Марьинской громады повреждены 3 дома, также в Кураховке повреждены 5 домов.

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Краматорский район.

Россияне обстреляли Торское, Терны и Ямполовку Лиманской громады. Также под огнем рашистов окраины Константиновской громады.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске поврежден дом.



Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 5 детей.

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